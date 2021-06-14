Выставка трехлетней художницы открылась в Белоруссии

Фото: mir24.tv

Выставка трехлетней художницы Анабель Бондарович, с творчеством которой знакомы во многих странах мира, открылась в Белоруссии.

Процесс творения больше напоминает перформанс. Девочке помогает мама, которая подает ей все необходимое для создания новой картины. Ребенок садится в удобную позу. Как правило, она предпочитает шпагат. И после этого начинает творить: смешивает цвета, бормочет и похлопывает в ладоши.

— Цвета имеют особенную важность для нее. Каждый предмет она ассоциирует с определенными оттенками, — рассказала мама юной художницы Анна Бондарович.

Картины маленькая Анабель рисует с помощью пальцев и акрила. А вот в виде холста выступает практически все что угодно — одежда, диван, лицо. Причем девочка не принимает советы по поводу того, как нужно рисовать, отмечает «МИР 24». По словам мамы, юная художница вдохновляется книжками. У нее есть целая любимая библиотека. Среди самых любимых — истории про Винни-Пуха, утенка и космос.

Источник: mir24.tv

Читайте также: Наталья Заидова: Создам героя за два дня