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Выставка трехлетней художницы открылась в Белоруссии
Фото: mir24.tv

Выставка трехлетней художницы открылась в Белоруссии

Елена Фролова

Общество

Выставка трехлетней художницы Анабель Бондарович, с творчеством которой знакомы во многих странах мира, открылась в Белоруссии.

Процесс творения больше напоминает перформанс. Девочке помогает мама, которая подает ей все необходимое для создания новой картины. Ребенок садится в удобную позу. Как правило, она предпочитает шпагат. И после этого начинает творить: смешивает цвета, бормочет и похлопывает в ладоши.

— Цвета имеют особенную важность для нее. Каждый предмет она ассоциирует с определенными оттенками, — рассказала мама юной художницы Анна Бондарович.

Картины маленькая Анабель рисует с помощью пальцев и акрила. А вот в виде холста выступает практически все что угодно — одежда, диван, лицо. Причем девочка не принимает советы по поводу того, как нужно рисовать, отмечает «МИР 24». По словам мамы, юная художница вдохновляется книжками. У нее есть целая любимая библиотека. Среди самых любимых — истории про Винни-Пуха, утенка и космос.

Источник: mir24.tv

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