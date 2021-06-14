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Онищенко сказал, кому запрещено ехать в отпуск на море
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Онищенко сказал, кому запрещено ехать в отпуск на море

Юлия Евграфова

Анастасия Колоскова

Общество

Отдыхать летом на море можно далеко не всем. Об этом «Вечерней Москве» рассказал депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его словам, некоторым россиянам лучше отказаться от отпуска в теплых странах, чтобы избежать проблем со здоровьем.

— Не всем можно ехать на море. Начиная с людей после 30 лет, у которых уже накопились проблемы со здоровьем. Первое место среди заболеваний занимают сердечно-сосудистые. А половине «сердечников» жаркий морской климат не показан. И они туда едут не укреплять здоровье, а гробить его. А вот своя полоса…Кто живет в Сочи — это одно, — пояснил Онищенко.

Он подчеркнул, что порой полезнее побыть на собственной даче, чем отправляться на море.

Ранее Геннадий Онищенко рассказал, что заболеваемость коронавирусом к осени в России может возрасти, если темпы вакцинации населения останутся на низком уровне.

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Эксклюзивы «Вечерней Москвы»отдых у моряГеннадий Онищенко
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