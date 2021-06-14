Мероприятие «На высоте» в поддержку детей и молодежи прошло в Москве

Фото: Екатерина Бибикова

Мероприятие «На высоте» прошло в столице при поддержке члена Общественной палаты РФ и правозащитницы Светланы Разворотневой. Его участники — художники, спортсмены и музыканты, представили самые актуальные направления для развития детей и молодежи. Особым гостем события стала актриса, телеведущая, писательница и экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова.

Цель мероприятия — открыть новые точки роста собственных талантов у каждого его посетителя и поддержать инициативу Разворотневой предоставить детям возможность бесплатно посещать развивающие внеклассные занятия.

Правозащитница поздравила москвичей с началом лета, пожелала им интересного и активного отдыха. Также она заявила, что для нее данное событие — важный этап продвижения идеи по обеспечению гарантированной возможности для каждого юного россиянина бесплатно развивать свои таланты.

— Я убеждена, что шансы на развитие интеллекта и спортивных навыков детей и молодежи не должны быть связаны с финансовыми возможностями их семей. Поэтому предлагаю строить в каждом районе столицы и в каждом населенном пункте нашей страны новые современные и бесплатные культурно-досуговые центры, спортивные комплексы и бассейны, — заявила она.

Юлия Михалкова рассказала собравшимся, что творчество и физическое развитие для нее давно стали образом жизни. В детстве она занималась в разных кружках и секциях, это помогло ей найти свой путь в жизни и самореализоваться.

— Я уверена, что каждый ребенок с самого раннего детства должен обязательно получить возможность проявить себя, занимаясь спортом, и найти себя в каком-либо творческом процессе. Это развитие, воспитание характера, расширение рамок мира и кропотливый поиск своего «я». Ведь может быть, детские увлечения определят какому-нибудь сегодняшнему малышу дальнейший путь и, повзрослев, став знаменитым художником или спортсменом, он скажет: «Да, я начал свою дорогу к успеху в детстве, в обычном районном кружке, — сказала она.

Завершилось событие «На высоте» вечерним кинопоказом под открытым небом отечественного фильма про спортивные достижения и волю к победе «Один вдох».