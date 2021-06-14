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Ниагарский водопад окрасили цветами флага России
Фото: riafan

Ниагарский водопад окрасили цветами флага России

Елена Фролова

Общество

Знаменитый Ниагарский водопад, расположенный на границе Соединенных Штатов и Канады, окрасился в цвета российского флага в честь Дня России, который отмечался 12 июня. Масштабная инсталляция была организована благодаря отечественной диаспоре, которая отметила праздник в Канаде.

Участниками праздника стали представители русского землячества, а также саха-канадской диаспоры и башкирского курултая при содействии генерального консула России в Торонто Кирилла Михайлова. В свою очередь саха-канадскую диаспору представил президент Саха-Канадской ассоциации и член Общественного совета постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при президенте РФ Анатолий Лазарев, отмечает ФАН.

Подобная акция проводится на Ниагарском водопаде не в первый раз.

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Ниагарский водопадДень Россиигосударственный флаг России
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