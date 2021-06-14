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Уголовное дело возбудили после ранения хоккеиста Ямщикова ножом в центре Москвы
Фото: Pixabay

Уголовное дело возбудили после ранения хоккеиста Ямщикова ножом в центре Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Садовое кольцо Карта всех событий

Уголовное дело возбудили по факту ранения ножом 23-летнего хоккеиста Даниила Ямщикова в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-службе столичного ГУ МВД России в понедельник, 14 июня.

По данным ведомства, драка с поножовщиной произошла возле ресторана «Тануки» на Цветном бульваре в ночь на воскресенье, 13 июня. В ходе конфликта неизвестный мужчина глубоко ранил в шею спортсмена ножом.

Ямщикова доставили в больницу. Нападавшего задержала полиция.

Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщает ТАСС.

Известно, что Даниил Ямщиков выступал за столичную команду «Метеор». В 2016 году он уже участвовал в громкой драке. Тогда спортсмен жестоко избил 34-летнего мужчину. По данным полиции, хоккеист прыгал по голове оппонента, которому медики позднее диагностировали перелом черепа, приводит подробности издание «Чемпионат».

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