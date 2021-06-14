Названы знаки зодиака, из которых получаются самые плохие начальники

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Идеальных руководителей не бывает. Однако бывает, что, достигнув определенных карьерных высот, некоторымудается сохранить нормальные отношения с подчиненными. Правда, не всем. Финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов», ясновидящая Кажетта рассказала «Вечерней Москве», представители каких знаков зодиака становятся самыми плохими начальниками.

Водолей

Любой начальник должен уметь организовать и поддерживать дисциплину в своем коллективе. Этого навыка напрочь лишены представители знака зодиака Водолей, дисциплина, правила, рамки и ограничения — совсем не про них. Также они не любят лишать свободы окружающих. Начальника — Водолея все любят, но только потому, что он не станет штрафовать своих подчиненных за опоздания и другие нарушения дисциплины, у него всегда можно выпросить отгул или экстраотпуск, да он и сам появляется на работе тогда, когда ему заблагорассудится. В конечном итоге все это всегда приводит к сокращению эффективности работы коллектива.

Скорпион

Скорпионы способны чувствовать конкуренцию там, где ее в принципе быть не может, а также они могут исключительно деловые разногласия переносить на уровень личных. В связи с этим с ними бывает невозможно работать, особенно если вы их подчиненный, потому что потребность во власти у представителей этого знака зодиака огромная. Это начальник — тиран, с которым очень рискованно не соглашаться в чем-либо, потому что можно просто лишиться работы. А если вы проявляете себя достаточно хорошо, чтобы однажды встать на его позицию — он наверняка уже продумывает план, как бы вас устранить.

Лев

Лев — чересчур авторитарный руководитель. Успех любого начальника заключается в том, чтобы слышать свой коллектив, принимать во внимание чужое мнение и быть гибким в своих решениях, но Львам свойственна абсолютно противоположная политика — будет так, как я сказал, и точка. Обычно это приводит не только к тому, что весь коллектив его ненавидит, но и к тому, что у членов коллектива падает какая-либо мотивация, ведь большинство инициатив начальство обрубает на корню.

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