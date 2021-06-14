Роман Романенко взял на контроль строительство школы и детсада в Чертанове Южном

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Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко побывал на стройплощадке новых школы и детсада в жилом комплексе Чертанова Южного в Москве. Он заявил, что проследит за выполнением подрядчиком своих обязательств.

— Строительство большого жилого комплекса всегда требует и создания дополнительной инфраструктуры: дороги, магазины, поликлиники, школы и многое другое. Доступность социальных объектов - важный фактор, зачастую играющий решающую роль при выборе места жительства. Будущим жителям Чертаново Южное повезёт: в новом жилом комплексе сразу будет и детский сад, и школа, которые застройщик передаст на баланс города. А общественный контроль поспособствует тому, чтобы все обязательства были выполнены, — прокомментировал Роман Романенко.

В столичном районе Чертаново Южное в следующем году появится новый учебный комплекс на 620 мест: 550 - для учащихся школы, и 70 - для воспитанников детского сада. Для различных возрастных групп предусмотрены отдельные входы.

В настоящее время ведутся работы по армированию и бетонированию фундаментной плиты будущего здания. Планируется, что здание помимо традиционных учебных классов, будет включать в себя ИТ-полигон, инженерный и медицинский лабораторно-исследовательские комплексы, спортивный зал, библиотеку, шахматный класс и актовый зал. На территории жилого комплекса также появятся детские и спортивные площадки и многоэтажный гараж-стоянка.