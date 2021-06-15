Британские эпидемиологи назвали особенность индийского штамма COVID-19

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Симптомы индийского штамма коронавирусной инфекции существенно отличаются от классических проявлений COVID-19, поэтому молодые пациенты могут ошибочно принять заболевание за простуду. Об этом рассказал руководитель исследования профессор эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор.

Классические симптомы COVID-19, на которых основаны рекомендации британских властей по диагностике заболевания, включают кашель, высокую температуру, потерю или изменение обонятельных и вкусовых ощущений.

Исследование британской компании ZOE и Королевского колледжа Лондона показало, что индийский штамм коронавируса «ведет себя немного иначе, ощущения могут быть как при сильной простуде».

Предполагая у себя обычную простуду, заразившиеся новой разновидностью COVID-19 не прекращают контактировать с другими людьми и не обращаются за медицинской помощью. Это способствует более широкому распространению коронавируса, предупредил Спектор.

Эксперт указал, что молодежь обычно переносит болезнь легче и с менее выраженной симптоматикой. Во избежание распространения коронавируса Спектор призвал при недомогании оставаться дома и обратиться к врачам, сообщает Би-би-си.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что изменение основного спектра симптомов коронавирусной инфекции может быть связано с сочетанием двух инфекций.

Также Пшеничная отметила, что для индийского штамма коронавируса более характерны боли в животе, рвота, тошнота, потеря аппетита, а также потеря слуха и боль в суставах.

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