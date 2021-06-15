Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах столицы

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Более 20 рейсов задержаны или отменены в трех аэропортах Москвы. Об этом во вторник, 15 июня, сообщает сервис «Яндекс. Расписания».

В аэропорту Шереметьево один рейс задержан и один отменен. Во Внукове задержаны пять рейсов и два отменены. В Домодедове десять рейсов задержаны и четыре отменены.

Ранее сообщалось, что почти 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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