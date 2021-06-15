Метеоролог объяснил, скажется ли погода на переговорах Путина и Байдена

Фото: Администрация президента РФ

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в Швейцарии 16 июня. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какая погода будет в этот день в Женеве, а также сможет ли она повлиять на результаты переговоров.

— В настоящее время Западную Европу накрыла первая в 2021 году волна теплого циклона. Метеорологи уверены, что этот период продлится не менее пяти дней. В это время средняя температура превышает норму на пять–шесть градусов. Продлится эта теплая волна как минимум до четверга, во всяком случае в Женеве, — пояснил метеоролог.

Эксперт уточнил, что в среду, 16 июня, в швейцарском городе ожидается, что воздух прогреется почти до 30 градусов выше нуля. Погода обещает быть благоприятной. Все это, по мнению Шувалова, должно положительно сказаться на настроении лидеров двух стран и расположить их к плодотворному общению, отмечает ФАН.

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