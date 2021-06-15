Директора АЗС в Новосибирске задержали после пожара

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Правоохранители задержали владельца автозаправочной станции в Новосибирске, на которой произошел пожар, в результате которого пострадали 35 человек. Об этом во вторник, 15 июня, сообщил заместитель прокурора Новосибирской области Павел Смагоринский.

— Был задержан директор общества, хозяин АЗС, — сказал он.

Решение об избрании задержанному меры пресечения будет приниматься 16 июня, сообщает ТАСС.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал основную причину пожара на АЗС в Новосибирске. По его словам, окончательные выводы о причинах случившегося еще предстоит сделать следователям. Однако глава региона полагает, что они кроются в несоблюдении мер безопасности и безответственности руководителей заправочной станции.

Напомним, днем 14 июня на Гусинобродском шоссе в Новосибирске загорелась автозаправочная станция, где стали взрываться резервуары с топливом. По предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв газовоза, который не заземлили при сливе газа. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Его удалось потушить вечером того же дня.

По факту пожара возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По данным регионального Минздрава, всего в результате инцидента пострадали 35 человек. На данный момент в больнице находится 17 человек. Из них семь — в стабильно тяжелом состоянии.

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