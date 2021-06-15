Член ОП РФ Евгений Нифантьев высадил цветы в триколоре в честь Дня России

Фото: Галина Бродская

Район Зябликово Южного округа Москвы украсил новый арт-объект — букет из цветов в триколоре. Он расположился у станции метро «Шипиловская». Цветы высадил член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев совместно с волонтерами в честь Дня России.

— День России для нас — один из самых главных праздников в году. Это символ нашей великой истории, древних традиций, богатейшего культурного наследия, гордости за Родину. И, бесспорно, самый объединяющий символ всех жителей России в этот праздник — российский триколор. Все наши мероприятия ко Дню России были с ним связаны. Мы начали отмечать этот праздник с раздачи ленточек триколор жителям округа, а заканчиваем этой акцией по высадке цветов. И это не просто клумба, а настоящий арт-объект в цветах государственного флага, который будет радовать жителей Южного округа не один день, — отметил Евгений Нифантьев.

Он также сказал, что очень важно менять городскую среду, привнося новые решения, которые будут радовать глаз и поднимать настроение каждому жителю.

— Особенно это актуально сегодня, когда в городе усиливаются ограничительные меры, отменяются массовые мероприятия. Важно, чтобы человек любил свой район, свой двор. А когда он видит, как на его пути от дома к метро появляются такие удивительные объекты, это как минимум заставляет улыбнуться. Жителям города нужны такие подарки, — добавил Нифантьев.