Телеведущий Евгений Попов предлагает комплексный подход к решению проблемы несанкционированных свалок

Фото: Мария Попова

Евгений Попов, ведущий программы «60 минут», отметил, что сегодня в России существует свыше 1,5 тысячи незаконных свалок. По его мнению, для решения этой проблемы важна комплексная системная работа.

Очевидно, что проблему необходимо решать сразу в нескольких направлениях.

— Прежде всего должны быть усилия со стороны органов власти. В последнее время в стране в этом направлении многое делается: проходит мусорная реформа, осуществляется национальный проект «Экология». Это позволит к 2030 году вдвое сократить объем отходов, отправляемых на захоронение. Поэтому крайне важно, чтобы во всех субъектах Российской Федерации была готова инфраструктура, работающая по единым для всей страны правилам, — считает журналист.

Но при этом и от самих граждан требуется ответственное отношение. В частности, Евгений Попов обратил внимание на важность раздельного сбора мусора.

— Каждый человек в течение года выбрасывает несколько сотен килограммов бытовых отходов. В идеале почти половину можно было бы переработать и использовать повторно. Необходимо, чтобы раздельный сбор мусора стал бытовой привычкой во всех семьях. Для этого необходима широкая разъяснительная работа с людьми всех возрастов, поддержка экологических волонтеров, — заметил телеведущий.

Еще одним направлением решения проблемы является внедрение новых подходов к утилизации пластиковой упаковки. Правительство намерено к 2022 году полностью достичь баланса между количеством выпускаемой и утилизируемой тары. Специалисты считают это реальной задачей.

— До 50 процентов всех бытовых отходов составляет именно упаковка, при этом нормы ее утилизации сегодня — всего от 10 до 45 процентов. Предлагаю увеличить штрафы для предприятий, нарушающих экологические нормы и, наоборот, поощрять добросовестных производителей, — комментирует Евгений Попов.

Напоминаем, что правительство РФ выделяет более 1,3 миллиарда рублей на софинансирование работ по рекультивации семи мусорных полигонов Московской области. Еще семь миллиардов рублей планируется направить в регионы на ликвидацию несанкционированных свалок и решение проблем с загрязнением воздуха.