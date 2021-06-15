Обследование новорожденных на СМА могут ввести в России с 2022 года

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С 2022 года в России может быть введен скрининг новорожденных на наличие спинальной мышечной атрофии (СМА), а также пренатальные исследования на наследственные и врожденные заболевания. Об этом во вторник, 15 июня, сообщила пресс-служба правительства.

Поручение о введение скрининга новорожденных дал премьер-министр России Михаил Мишустин. В настоящее время в Программу государственных гарантий уже включен неонатальный скрининг на пять заболеваний. Теперь же его планируют расширить до 36 заболеваний.

— Поручение касается неонатального скрининга на спинальную мышечную атрофию и пренатального скрининга на наследственные и врожденные заболевания. Проработать вопрос по их введению с 2022 года и представить предложения в правительство Минздрав должен до 1 сентября (2021 года — прим. «ВМ»), — говорится в сообщении пресс-службы.

Также Мишустин поручил Минздраву проработать пилотный проект по генетическому тестированию беременных, которое поможет выявлять наследственные и врожденные заболевания. Подобный проект уже реализован в Москве. Кроме того, премьер-министр дал ряд поручений, связанных с развитием инфраструктуры перинатальных центров и детских больниц.

Ранее правительство России выделило более 27 миллиардов рублей на погашение ипотеки для многодетных семей.

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