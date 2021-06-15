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Главархив рассказал, что Константин Бальмонт дважды поступал в университет
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Главархив рассказал, что Константин Бальмонт дважды поступал в университет

Михаил Алимов

Город

Главархив предоставил несколько документов, которые свидетельствуют о том, что великий русский поэт Константин Бальмонт дважды поступал в Императорский Московский университет. Среди бумаг — свидетельство, заявление и прошение, необходимые для поступления в учебное заведение.

В июле 1886 года он первый раз был зачислен на юридический факультет. Уже в ноябре следующего года его отчисляют из-за участия в студенческих беспорядках. В приказе было написано: «без права обратного поступления в оный, но без воспрещения поступать в другие университеты».

Через год, 18 июня 1888, Бальмонт подал прошение ректору на восстановление на юридическом факультете. Вместе с прошением он предоставил свидетельство работника полиции города Шуя о его хорошем поведении. Поэт вновь смог начать учебу, однако продолжиться она недолго.

В ноябре того же года он подает прошение ректору на собственное увольнение из числа студентов — по состоянию здоровья. В Главархиве хранятся оба прошения, студенческий билет поэта, свидетельство об отчислении и еще несколько документов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, что у великого русского поэта Константина Бальмонта 15 июня день рождения. Он родился 15 июня (3 июня по старому стилю) 1867 года во Владимирской губернии.

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