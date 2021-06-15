Переживший остановку сердца футболист Эриксен впервые рассказал о своем самочувствии

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Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен, который перенес остановку сердца во время матча своей команды с Финляндией, впервые после инцидента обратился к болельщикам. Он поблагодарил всех за поддержку и рассказал о своем самочувствии. Об этом футболист написал на своей странице в социальной сети Instagram во вторник, 15 июня.

— Большое спасибо за ваши замечательные сообщения со всего мира, это очень много значит для меня и моей семьи. Я в порядке, мне предстоит пройти некоторые обследования в больнице, но я чувствую себя хорошо. Теперь я буду болеть за парней из сборной Дании, желаю им играть за всю страну, — написал спортсмен.

Напомним, полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время игры чемпионата Европы по футболу против Финляндии. Игра проходила в Копенгагене в субботу, 12 июня. Инцидент произошел на 43-й минуте встречи. Этому не предшествовало столкновение с другими игроками.

Позже Датская футбольная ассоциация сообщила, что состояние футболиста удалось стабилизировать. В свою очередь тренер сборной Дании заявил, что Эриксен перенес остановку сердца.

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