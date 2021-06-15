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Переживший остановку сердца футболист Эриксен впервые рассказал о своем самочувствии
Фото: Twitter/dbulandshold

Переживший остановку сердца футболист Эриксен впервые рассказал о своем самочувствии

Илья Ашуров

Спорт

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен, который перенес остановку сердца во время матча своей команды с Финляндией, впервые после инцидента обратился к болельщикам. Об этом футболист написал на своей странице в социальной сети Instagram во вторник, 15 июня.

Эриксен рассказал, что получил письма поддержки со всего мира. Он поблагодарил всех, кто поддерживал его в столь трудных обстоятельствах.

— Это очень много значит для меня и моей семьи. Я в порядке, мне предстоит пройти некоторые обследования в больнице, но я чувствую себя хорошо. Теперь я буду болеть за парней из сборной Дании, желаю им играть за всю страну, — заключил спортсмен.

Напомним, полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время игры чемпионата Европы по футболу против Финляндии. Игра проходила в Копенгагене в субботу, 12 июня. Инцидент произошел на 43-й минуте встречи. Этому не предшествовало столкновение с другими игроками. Футболистку оказывали медицинскую помощь прямо на поле в течении 15 минут, при этом был использован дефибриллятор. Затем его увезли со стадиона в реанимобиле.

Позже Датская футбольная ассоциация сообщила, что состояние футболиста удалось стабилизировать. В свою очередь тренер сборной Дании заявил, что Эриксен перенес остановку сердца.

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