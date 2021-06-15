Астролог посоветовала быть терпимее друг к другу до 20 июня

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Для людей, которых в последнее время преследовали неудачи, и накрыла черная полоса событий, солнечное затмение стало точкой разворота. Такого мнения придерживается астролог Яна Ваганова.

15 июня

В этот день благодаря энергии природы увеличивается внутренний потенциал человека. При этом важно понимать, что преобладающее влияние пока находится у созвездия Ашлеша. Это означает, что день будет проходить с налетом подозрительности. Астролог не советует выяснять отношения в этот вторник. Это может привести к слезам. Полезно будет заняться активными физическими нагрузками или сделать то, о чем давно мечталось. Есть большая вероятность в том, что у человека получится заложить новый виток своего развития.

16 июня

В этот день людей накроет ощущение свободы. Это прекрасное время для того, чтобы воспользоваться собственной харизмой и личным обаянием. В эту среду могут воплотиться давно задуманные идеи. Это сулит успех. Удачу принесут планирование и хорошо организованные действия. При этом звезды не советуют ходить по магазинам. Все это может обернуться излишней тратой денег. Зато можно помянуть предков, поставить свечу за род.

17 июня

День будет слегка ленивым и размеренным. Лучше не перегружать себя делами. Они вполне могут разрешиться сами собой. Тем, кто не умеет получать удовольствие от траты денег, не стоит посещать магазины. Дело в том, что они могут не рассчитать собственные финансы и залезть в долги. Зато это прекрасное время, чтобы уделить внимание собственным красоте и здоровью. Удачу принесет расслабленное состояние.

18 июня

В эту пятницу можно много размышлять. Можно действовать неспешно. Причем этот день может стать достаточно продуктивным, потому что, посеянные в данное время «семена», позже дадут свои положительные результаты. Полезными будут встречи с друзьями и новые знакомства. Можно провести 18 июня с семьей, поговорить с близкими по душам.

19 июня

Субботу можно посвятить творчеству и рукоделию. Тем, у кого есть любимое хобби, лучше им заняться, так как это самое лучшее время. Шоппинг желательно отложить на следующий день, потому что велика вероятность потерь. Удачу принесут уборка, домашний уют и новые наряды, отмечает ФАН. А еще нужно постараться везде быть вовремя.

20 июня

Приятными и полезными, а также разумными станут покупки в этот день. Многие захотят быть индивидуалистами, проявить свою независимость. Возможны конфликты отцов и детей, поэтому астролог рекомендует быть терпимее друг к другу. От начинаний этого воскресенья не стоит ожидать быстрых результатов. Зато на пользу пойдут обновки и маникюр.

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