Москвичам рассказали о главных особенностях усадьбы Муравьевых-Апостолов

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Россия, Москва, Старая Басманная улица Карта всех событий

Прием заявок на конкурс «Московская реставрация — 2021» стартовал на этой неделе. Один из лауреатов прошлых лет — усадьба Муравьевых-Апостолов, которая продолжает жить насыщенной культурной жизнью.

Деревянная усадьба, которая находится на Старой Басманной улице, пережила пожар 1812 года. В 2001-м ее реставрацию начал потомок одних из прежних владельцев усадьбы Кристофер Муравьев-Апостол.

Завершили работы в 2012 году. Спустя год авторов проекта отметили дипломом конкурса «Московская реставрация». Зданию вернули его исторический облик, сообщает официальный сайт мэра Москвы

В доме-музее устраивают экскурсии, выставки, концерты и кинопоказы. Кроме того, усадьба открыта для московских молодоженов — здесь можно провести церемонию бракосочетания.

Ранее стали известны победители конкурса детского рисунка «Наследие моего района».

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