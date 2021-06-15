Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москвичам рассказали о главных особенностях усадьбы Муравьевых-Апостолов
Фото: NVO / CC BY-SA 3.0

Москвичам рассказали о главных особенностях усадьбы Муравьевых-Апостолов

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, Старая Басманная улица Карта всех событий

Прием заявок на конкурс «Московская реставрация — 2021» стартовал на этой неделе. Один из лауреатов прошлых лет — усадьба Муравьевых-Апостолов, которая продолжает жить насыщенной культурной жизнью.

Деревянная усадьба, которая находится на Старой Басманной улице, пережила пожар 1812 года. В 2001-м ее реставрацию начал потомок одних из прежних владельцев усадьбы Кристофер Муравьев-Апостол.

Завершили работы в 2012 году. Спустя год авторов проекта отметили дипломом конкурса «Московская реставрация». Зданию вернули его исторический облик, сообщает официальный сайт мэра Москвы

В доме-музее устраивают экскурсии, выставки, концерты и кинопоказы. Кроме того, усадьба открыта для московских молодоженов — здесь можно провести церемонию бракосочетания.

Ранее стали известны победители конкурса детского рисунка «Наследие моего района».

Читайте также: Выставка «Тургенев и Некрасов» открылась в Музее Пушкина

усадьбаисторияреставрация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Все мнения
О проекте