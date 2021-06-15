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Названы самые грибные места в Московской области
Фото: Pixabay

Названы самые грибные места в Московской области

Елена Фролова

Общество

Весенние грибы еще не сошли в лесах Московской области. Вместе с этим уже стали появляться первые летние «зонтики». Об этом рассказал миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

В настоящее время, если выехать на природу по грибы, можно отыскать опята, маслята и лисички. При этом первая урожайная «волна» наступит в последней декаде первого летнего месяца. По словам миколога, самыми грибными местами в Подмосковье являются западные и южные территории, отмечает РИАМО.

— Очень хороший урожай могут набрать в своих лукошках грибники в окрестностях Звенигорода, Каширы и Серпухова, — уточнил Михаил Вишневский.

Он также добавил, что в этих местах встречаются привычные для области опята, маслята и лисички.

Читайте также: Миколог предупредил об опасности сбора летних опят

микологМосковская областьгрибы
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