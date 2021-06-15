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Песков: Все, сказанное президентом в интервью NBC, есть на сайте Кремля
Фото: Администрация президента РФ

Песков: Все, сказанное президентом в интервью NBC, есть на сайте Кремля

Илья Ашуров

Политика

Первоисточник интервью президента России Владимира Путина американскому телеканалу NBC — официальный сайт Кремля. Об этом во вторник, 15 июня, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Подобное заявление Песков сделал, отвечая на вопрос журналистов о том, что на сайте Кремля вырезаны отдельные фрагменты указанного интервью.

— Все, что было сказано президентом, есть на сайте. Сайт — это первоисточник, — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

Напомним, Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Киру Симмонсу в преддверии саммита Россия — США, который состоится в Женеве 16 июня.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что президент России проведет отдельную пресс-конференцию в Женеве после встречи со своим американским коллегой Джо Байденом.

Читайте также: Путин проведет отдельную пресс-конференцию в Женеве после встречи с Байденом

КремльВладимир ПутинДмитрий Песков
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