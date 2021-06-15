В Кремле сообщили, сколько продлится встреча Путина и Байдена

Фото: Коллаж: Администрация президента РФ / Whitehouse

Встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом в рамках саммита двух стран в Женеве продлится четыре–пять часов. Об этом во вторник, 15 июня, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, встреча будет проходить с перерывами и сменой форматов. Также Песков подтвердил, что пресс-конференция российского лидера состоится после завершения переговоров, передает РИА Новости.

Ранее стали известны подробности подготовки встречи президентов России и США. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Владимир Путин прилетит в Швейцарию в день переговоров. Время, отведенное на них, известно, однако оно может измениться, так как на обсуждение определенных вопросов его может потребоваться больше. При этом темы и их очередность были согласованы обеими сторонами.

Напомним, саммит с участием президентов состоится 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Путин заявлял, что планирует обсудить с Байденом вопросы стратегической стабильности и разоружения. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Трампом в Хельсинки в 2018 году.

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