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Тимофей Баженов поддержал идею борьбы со стихийными мусорными полигонами
Фото: Максим Манюров

Тимофей Баженов поддержал идею борьбы со стихийными мусорными полигонами

Павел Гриднев

Общество

Лидер общественного движения Тимофей Баженов предложил перевести все подобные объекты под общественный контроль. Так он прокомментировал решение правительства направить семь миллиардов рублей на ликвидацию незаконных свалок в нескольких регионах России.

По словам Баженова, природная среда вблизи свалок «находится в хрупком равновесии, даже если полигон легальный и соблюдаются все санитарно-экологические нормы». Комментируя возможные способы противодействия образованию нелегальных свалок, тележурналист предложил усилить действующие штрафные меры.

— Увеличить штрафы до десятикратного размера, чтобы они действительно могли покрыть наносимый природе ущерб, — отметил журналист.

Он призвал ловить нарушителей с помощью современных средств фото- и видеофиксации.

Также Тимофей Баженов предложил внести изменения в российское экологическое законодательство, чтобы ускорить решение проблем Москвы и Московской области. В частности, журналист убежден в необходимости ввести десятилетний мораторий на вырубку зеленых зон, озеленить дворы, по меньшей мере на 40 процентов, и вернуть институт общественных инспекторов по охране окружающей среды.

Российский экологический оператор насчитывает порядка 1,5 тысячи несанкционированных свалок по всей стране. Нацпроект «Экология» борется с незаконными свалками и мусорными полигонами. Сократить количество мусора и полигонного захоронения можно, повсеместно наладив раздельный сбор отходов и методы переработки мусора, считают экологи.

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