Тимофей Баженов поддержал идею борьбы со стихийными мусорными полигонами

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Лидер общественного движения Тимофей Баженов предложил перевести все подобные объекты под общественный контроль. Так он прокомментировал решение правительства направить семь миллиардов рублей на ликвидацию незаконных свалок в нескольких регионах России.

По словам Баженова, природная среда вблизи свалок «находится в хрупком равновесии, даже если полигон легальный и соблюдаются все санитарно-экологические нормы». Комментируя возможные способы противодействия образованию нелегальных свалок, тележурналист предложил усилить действующие штрафные меры.

— Увеличить штрафы до десятикратного размера, чтобы они действительно могли покрыть наносимый природе ущерб, — отметил журналист.

Он призвал ловить нарушителей с помощью современных средств фото- и видеофиксации.

Также Тимофей Баженов предложил внести изменения в российское экологическое законодательство, чтобы ускорить решение проблем Москвы и Московской области. В частности, журналист убежден в необходимости ввести десятилетний мораторий на вырубку зеленых зон, озеленить дворы, по меньшей мере на 40 процентов, и вернуть институт общественных инспекторов по охране окружающей среды.

Российский экологический оператор насчитывает порядка 1,5 тысячи несанкционированных свалок по всей стране. Нацпроект «Экология» борется с незаконными свалками и мусорными полигонами. Сократить количество мусора и полигонного захоронения можно, повсеместно наладив раздельный сбор отходов и методы переработки мусора, считают экологи.