Песков заявил об уместности мер по стимулированию вакцинации от COVID-19

Фото: Администрация президента РФ

Меры по стимулированию вакцинации от коронавируса в России уместны, так как вакцина — единственный метод борьбы с угрозой распространения заболевания. Об этом во вторник, 15 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, хорошими в Кремле считают любые меры, способствующие процессу вакцинации населения. Пресс-секретарь напомнил об указе президента, согласно которому главы регионов наделены особыми полномочиями на время пандемии. Таким образом, руководство каждого региона вправе само решать, к каким мерам прибегать.

— И, руководствуясь вот этим указом и реализуя свои полномочия, все регионы принимают те меры, которые, что называется, «на земле» считают необходимыми, — цитирует Пескова РИА Новости.

При этом Песков отметил, что вакцинация от коронавируса должна остаться добровольной. Это вопрос «сознательности и разумности» граждан. Каждый житель России должен сам понять, что вакцинация является единственной защитой от опасного заболевания.

Ранее в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы сообщили, что приезжие могут сделать прививку от коронавируса в поликлиниках столицы. Речь идет о гражданах России, у которых нет московской регистрации и полиса ОМС. Чтобы пройти вакцинацию от инфекции, нужно предварительно записаться на прием в одну из ста московских поликлиник, где делают прививки.

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