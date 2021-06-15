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Татьяна Буцкая предложила ввести День отца на государственном уровне
Фото: Ирина Уварова

Татьяна Буцкая предложила ввести День отца на государственном уровне

Павел Гриднев

Общество

Письмо с инициативой о введении в России официального праздника День отца направлено секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку. С такой инициативой к лидеру предварительного голосования партии Татьяне Буцкой обратился один из москвичей.

Татьяна Буцкая отметила, что День отца составит с Днем матери, отмечающимся в последнее воскресенье ноября, отличную пару и укрепит не только российскую семью, но и общество в целом.

— Сейчас День отца отмечается по инициативе общественных организаций, но праздник до сих пор не закреплен на федеральном уровне. В этот день можно было бы отмечать наградами отцов, достойно воспитывающих детей, — отметила Татьяна Буцкая.

Также «Совет матерей» предложил ввести доплаты неработающим пенсионерам, которые взяли на себя обязанности по уходу за детьми во время декрета. Эти и другие инициативы, которые помогут улучшить жизнь каждой семьи, будут рассмотрены экспертами и перейдут на уровень государственных.

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