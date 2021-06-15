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Россиян предупредили о перегруженности курортов на Черном море
Фото: flickr.com / an Arx

Россиян предупредили о перегруженности курортов на Черном море

Анастасия Волоснова

Общество

Российские курорты на Черном море в настоящее время максимально загружены. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова во вторник, 15 июня.

По ее словам, к повышенному спросу на черноморские курорты привело ограничение авиасообщения с другими странами из-за пандемии COVID-19. Кроме того, ажиотаж спровоцировала нехватка отелей современного уровня на побережье Черного моря в России.

— Сегодня, для сравнения, на всю страну порядка 60 тысяч номеров под федеральными и международными брендами, и находятся они в основном в крупных городах, — отметила Догузова.

На данный момент планируется увеличить число современных гостиниц в регионе, в частности, создать 20 тысяч номеров в курортных и рекреационных зонах, пишет газета «Известия».

Ранее сообщалось, что спрос на путешествия по России вырос на 25 процентов за год.

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