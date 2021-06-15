Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Рособрнадзор не будет переносить сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с COVID-19
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Рособрнадзор не будет переносить сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с COVID-19

Анастасия Волоснова

Общество

Рособрнадзор не планирует менять сроки сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России на фоне пандемии COVID-19. Об этом рассказал глава ведомства Анзор Музаев во вторник, 15 июня.

По его словам, перенос дат экзаменов в отдельных регионах РФ будет означать, что местные жители не смогут поступить в вузы в 2021 году.

Музаев отметил, что в настоящее время нет предпосылок к введению корректировок. Он напомнил, что школьники по всей России сдают экзамены с соблюдением атиковидных мер.

Глава ведомства подчеркнул, что большая часть выпускников уже сдала ЕГЭ. Оставшиеся экзамены являются менее массовыми, но будут также разбиты на два дня.

— Если ситуация будет приобретать тяжелый характер — резервных участников у нас в десятки раз меньше, наверное, откорректируем количество посадочных мест. Было 10 человек в аудиториях, теперь пять-трое рекомендуют, — добавил Музаев.

Он уточнил, что количество пунктов для сдачи ЕГЭ позволяет расширять число аудиторий и дистанцию между посадочными местами, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что почти 350 тысяч школьников сдадут ЕГЭ по обществознанию.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Свыше 35 тысяч московских выпускников сдали ЕГЭ по обществознанию

ЕГЭдетиобразование
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Игорь Войстратенко
Игорь Войстратенко

Сроки проверок сократят вдвое

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Все мнения
О проекте