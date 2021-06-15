Рособрнадзор не будет переносить сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Рособрнадзор не планирует менять сроки сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России на фоне пандемии COVID-19. Об этом рассказал глава ведомства Анзор Музаев во вторник, 15 июня.

По его словам, перенос дат экзаменов в отдельных регионах РФ будет означать, что местные жители не смогут поступить в вузы в 2021 году.

Музаев отметил, что в настоящее время нет предпосылок к введению корректировок. Он напомнил, что школьники по всей России сдают экзамены с соблюдением атиковидных мер.

Глава ведомства подчеркнул, что большая часть выпускников уже сдала ЕГЭ. Оставшиеся экзамены являются менее массовыми, но будут также разбиты на два дня.

— Если ситуация будет приобретать тяжелый характер — резервных участников у нас в десятки раз меньше, наверное, откорректируем количество посадочных мест. Было 10 человек в аудиториях, теперь пять-трое рекомендуют, — добавил Музаев.

Он уточнил, что количество пунктов для сдачи ЕГЭ позволяет расширять число аудиторий и дистанцию между посадочными местами, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что почти 350 тысяч школьников сдадут ЕГЭ по обществознанию.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Свыше 35 тысяч московских выпускников сдали ЕГЭ по обществознанию