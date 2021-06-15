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Мужчине сломали нос у дома в центре Москвы
Фото: moscow-live

Мужчине сломали нос у дома в центре Москвы

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Таганская улица, 29 Карта всех событий

Нетрезвого москвича избили в центре столицы. Об этом во вторник, 15 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел 13 июня ночью, у дома 29 по улице Таганской. На 43-летнего мужчину напал неизвестный. Пострадавший попал в больницу с сотрясением мозга и переломом носа.

По факту нападения проводится проверка, отметили в ведомстве.

Ранее «ВМ» сообщала, что полиция Москвы начала проверку после госпитализации мужчины с ранениями спины.

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