«Не уверен — не бери»: названы опасные грибы, растущие в Московской области

Фото: Ольга Кузьмина, «Вечерняя Москва»

Вместе со съедобными в лесах Московской области появляются и ядовитые грибы. Среди них попадаются такие виды, как свинушка тонкая, мухоморы и поганки. Об этом рассказал миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

— Особенно важно во время сбора грибов следовать правилу: «Не уверен — не бери». К сожалению, случаи отравления лесными грибами не редки, — подчеркнул миколог.

Он также добавил, что грибникам лучше всего хорошо знать о ядовитых видах, чтобы они не стали частью их урожая, а потом уже знакомиться со съедобными, отмечает РИАМО. Михаил Вишневский подчеркнул, что самая главная причина всех отравлений связана с неумением отличать опасный гриб от безопасного. Помимо этого, несварения желудка происходят из-за неправильно приготовленных грибных блюд.

Как пояснил эксперт, собирать этот урожай лучше всего в экологически чистых районах, вдали от автомобильных дорог и городов.