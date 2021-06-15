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Столичная пенсионерка отдала 600 тысяч рублей злоумышленникам, испугавшись расправы
Фото: pixabay.com

Столичная пенсионерка отдала 600 тысяч рублей злоумышленникам, испугавшись расправы

Михаил Алимов

Происшествия

Столичная пенсионерка, под страхом угрозы отдала мошенникам 600 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 15 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Инцидент произошел в воскресенье, 6 июня. Пенсионерке позвонили на городской телефон злоумышленники и потребовали отдать все ценности, угрожая расправой. Испугавшись, женщина сняла все деньги со своего счета в банке и отдала звонившему.

Материальный ущерб составил 600 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».

Ранее «ВМ» писала, что злоумышленница похитила у пенсионерки более четырех миллионов рублей. Она представилась сотрудницей банка и заявила, что банковскому счету пожилой женщины грозит опасность.

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