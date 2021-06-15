Столичная пенсионерка отдала 600 тысяч рублей злоумышленникам, испугавшись расправы

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Столичная пенсионерка, под страхом угрозы отдала мошенникам 600 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 15 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Инцидент произошел в воскресенье, 6 июня. Пенсионерке позвонили на городской телефон злоумышленники и потребовали отдать все ценности, угрожая расправой. Испугавшись, женщина сняла все деньги со своего счета в банке и отдала звонившему.

Материальный ущерб составил 600 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».

Ранее «ВМ» писала, что злоумышленница похитила у пенсионерки более четырех миллионов рублей. Она представилась сотрудницей банка и заявила, что банковскому счету пожилой женщины грозит опасность.

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