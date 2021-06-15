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После похода в ресторан москвичка осталась без сережек за 170 тысяч рублей
Фото: moscow-live

После похода в ресторан москвичка осталась без сережек за 170 тысяч рублей

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, улица Большая Дмитровка, 7/5с1 Карта всех событий

Посетительницу ресторана ограбили в центре столицы. Об этом во вторник, 15 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел в заведении, которое находится по адресу Большая Дмитровка, 7/5. Девушка оставила сумочку без присмотра. По словам потерпевшей, пока ее не было, кто-то вытащил из сумки фирменные беспроводные наушники, серьги с жемчугом стоимостью 170 тысяч рублей, а также три тысячи рублей наличными.

По данному факту проводится проверка.

Ранее «ВМ» сообщала, что злоумышленник украл почти два миллиона рублей из коробки в шкафу на востоке столицы. Грабителю удалось унести 1,6 миллиона рублей, 1,2 тысячи долларов, а также драгоценности.

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