Москвич забыл в такси пакет с миллионом рублей

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Комсомольский проспект, 36 Карта всех событий

Москвич забыл пакет с крупной суммой денег в такси. Об этом во вторник, 15 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел накануне ночью. Мужчина ехал в такси домой, к многоэтажке на Комсомольском проспекте, 36. Добравшись до места назначения, пассажир вышел из салона машины, забыв про личные вещи. В салоне остался пакет, в котором находилось свыше миллиона рублей.

О нем рассеянный москвич вспомнил только дома и обратился в полицию.

По данному факту проводится проверка.

Ранее «ВМ» сообщала, что столичная пенсионерка отдала 600 тысяч рублей злоумышленникам, испугавшись расправы.