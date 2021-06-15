Москвич забыл в такси пакет с миллионом рублей
Россия, Москва, Комсомольский проспект, 36 Карта всех событий
Москвич забыл пакет с крупной суммой денег в такси. Об этом во вторник, 15 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Инцидент произошел накануне ночью. Мужчина ехал в такси домой, к многоэтажке на Комсомольском проспекте, 36. Добравшись до места назначения, пассажир вышел из салона машины, забыв про личные вещи. В салоне остался пакет, в котором находилось свыше миллиона рублей.
О нем рассеянный москвич вспомнил только дома и обратился в полицию.
По данному факту проводится проверка.
Ранее «ВМ» сообщала, что столичная пенсионерка отдала 600 тысяч рублей злоумышленникам, испугавшись расправы.
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