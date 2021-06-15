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Киев обвинил Россию в том, что Украину не принимают в НАТО
Флаг Украины

Киев обвинил Россию в том, что Украину не принимают в НАТО

Анастасия Волоснова

Политика

Украина обвинила Россию в том, что Киев так и не получил План действий по членству в НАТО. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал во вторник, 15 июня в эфире канала ICTV.

По его словам, РФ является главной «преградой», которая мешает Украине стать членом альянса.

— Мы должны честно сказать, что главная преграда к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас — это нежелание посылать такой сигнал Российской Федерации, — отметил Кулеба.

Дипломат подчеркнул, что в настоящее время Киев планирует проводить переговоры со странами, которые скептически относятся к членству Украины в НАТО.

Кулеба добавил, что неделю назад во время встречи в Берлине обсуждал данную ситуацию с ключевыми политическими партиями Германии. По его словам, на данный момент в стране скептически относятся к возможному присоединению Украины к альянсу.

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