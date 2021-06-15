Рабочий погиб в шахте лифта на северо-востоке Москвы

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Россия, Москва, улица Академика Королёва Карта всех событий

Следователи проведут проверку после гибели рабочего в доме на северо-востоке столицы. Об этом во вторник, 15 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, тело мужчины нашли в шахте лифта жилого дома по улице Академика Королева. Установлено, что он сорвался с высоты, когда проводил ремонтные работы.

Следователи выяснят, что стало причиной трагедии. В частности, они проверят, были ли нарушены требования охраны труда.

— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — подчеркнула Юлия Иванова.

Ранее «ВМ» сообщала, что полиция Москвы начала проверку после госпитализации мужчины с ранениями спины.