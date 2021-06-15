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Синоптики предупредили о наступлении «великой суши» в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Синоптики предупредили о наступлении «великой суши» в Москве

Иван Юминов

Город

Жаркая погода без осадков, в том числе и в ночное время, ожидается в Москве до середины следующей недели. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос» во вторник, 15 июня.

— В столицу придет великая сушь... Усилит тенденции мощная волна тепла, — рассказали синоптики.

Так, к выходным средняя температура закрепится в районе 28–31 градуса. Ночью столбили термометра опустятся всего лишь до 15–18 градусов, что может неблагоприятно сказаться на метеозависимых людях, добавили в синоптики.

Жара останется и в начале следующей недели. Западный антициклон лишит Москву дождей на этот период, что также увеличит риск возникновения природных пожаров, отмечается на сайте центра.

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