Синоптики предупредили о наступлении «великой суши» в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Жаркая погода без осадков, в том числе и в ночное время, ожидается в Москве до середины следующей недели. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос» во вторник, 15 июня.

— В столицу придет великая сушь... Усилит тенденции мощная волна тепла, — рассказали синоптики.

Так, к выходным средняя температура закрепится в районе 28–31 градуса. Ночью столбили термометра опустятся всего лишь до 15–18 градусов, что может неблагоприятно сказаться на метеозависимых людях, добавили в синоптики.

Жара останется и в начале следующей недели. Западный антициклон лишит Москву дождей на этот период, что также увеличит риск возникновения природных пожаров, отмечается на сайте центра.