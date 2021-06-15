В МИД Украины рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена

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На встрече президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина в Женеве отсутствует риск принятия решений по поводу Украины. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 15 июня.

По его словам, Украина станет важным вопросом для обсуждения во время переговоров. При этом Киев понимает позицию Байдена, поэтому не ожидает, что «за спиной» будет достигнута договоренность по поводу Украины.

— Мы очень четко донесли до наших партнеров, что никакие договоренности касательно Украины, которые будут достигнуты без Украины, нами признаваться не будут, — приводит РИА Новости слова Кулебы.

Переговоры американского президента с российским лидером пройдут в Женеве в среду, 16 июня. Путин заявлял, что планирует обсудить с Байденом вопросы стратегической стабильности и разоружения. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Трампом в Хельсинки в 2018 году. По предварительным данным, Путин прилетит в Швейцарию в день переговоров.