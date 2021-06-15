Мужчина выманил у пенсионерки почти 3 миллиона рублей для «тяжелобольной сестры»

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Россия, Москва, 6-я Кожуховская улица Карта всех событий

Столичные полицейские задержали ранее судимого приезжего, который подозревается в краже денег и украшений у пенсионерки. Об этом во вторник, 15 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

По данным ведомства, 41-летний мужчина познакомился с потерпевшей в подъезде дома на 6-й Кожуховской улице. Он отвел женщину домой, после того как у нее закружилась голова.

В гостях злоумышленник не стал терять времени и рассказал пенсионерке, что у него якобы есть тяжелобольная сестра, которая нуждается в помощи. Затем он «занял» у женщины 4 тысячи долларов и 1,5 тысячи евро.

После этого мужчина приходил в квартиру еще три дня. Каждый раз он похищал у хозяйки деньги и ювелирные украшения — ущерб превысил 2 миллиона 700 тысяч рублей. Заподозрила неладное дочь потерпевшей, которая застала в гостях незнакомца. Однако он успел скрыться.

Похитителя задержали и заключили под стражу. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленнику может грозить до десяти лет заключения.

Оперативники устанавливают, где он спрятал похищенное.

Ранее «ВМ» сообщала, что неизвестный украл у сотрудницы офиса на Сретенке 165 тысяч рублей.