Муфтий Москвы сообщил, что мечети продолжат проведение пятничных намазов

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Столичные мечети продолжат проведение пятничных намазов. Об этом сообщил заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов во вторник, 15 июня.

— В Московской соборной мечети ежедневная пятикратная молитва в штатном режиме проводится со строгим соблюдением всех необходимых мер. Это дистанция, маски, необходимость ношения перчаток, — рассказал муфтий.

Аляутдинов добавил, что пятничные намазы по-прежнему будут проводиться, ведь решения об их отмене не было. Кроме того, сотрудников ДУМ в столице отправили на удаленную работу. Это решение не коснулось имамов, проводящих обряды и молитвы, отмечает РИА Новости.