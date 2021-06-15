Муфтий Москвы сообщил, что мечети продолжат проведение пятничных намазов
Столичные мечети продолжат проведение пятничных намазов. Об этом сообщил заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов во вторник, 15 июня.
— В Московской соборной мечети ежедневная пятикратная молитва в штатном режиме проводится со строгим соблюдением всех необходимых мер. Это дистанция, маски, необходимость ношения перчаток, — рассказал муфтий.
Аляутдинов добавил, что пятничные намазы по-прежнему будут проводиться, ведь решения об их отмене не было. Кроме того, сотрудников ДУМ в столице отправили на удаленную работу. Это решение не коснулось имамов, проводящих обряды и молитвы, отмечает РИА Новости.