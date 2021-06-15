Доктор Елена Кац проведет опрос жителей ВАО о формировании досуговой инфраструктуры в районах

Фото: Дарья Сорокина

Широкомасштабный опрос жителей по вопросам организации активного отдыха и досуга пройдет на востоке Москвы. Эту инициативу поддержали участники круглого стола, который прошел в районе Вешняки. Предложение о проведении анкетирования выдвинула главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат и координатор совета матерей ВАО Елена Кац. По ее мнению, программы развития досуговой инфраструктуры необходимо скорректировать с учетом мнения жителей.

— Досуг на востоке Москвы должен быть не менее ярким, а услуги в этой сфере – не менее качественными, чем в центральных районах, — сказала Елена Кац. — Этого можно добиться только при условии активного участия жителей. Досуговая инфраструктура должна развиваться с учетом мнения людей. Сегодня в этой сфере есть множество вопросов, от изношенности ряда детских и досуговых площадок, до проблемы доступности занятий в кружках и секциях для членов малообеспеченных семей. Поэтому сейчас мы запускаем широкомасштабный опрос жителей, чтобы собрать их мнения на этот счет. Результаты проанализируем и передадим в префектуру для внесения корректив в окружные программы развития досуга и активного отдыха.

Участники круглого стола, общественные активисты, родители и педагоги, эксперты согласились с позицией Елены Кац. По общему мнению, одним из первых шагов на пути к совершенствованию досуговой инфраструктуры должно стать увеличение числа бесплатных кружков, спортивных секций и творческих объединений в ВАО. В анкете, разработанной для опроса жителей, респондентам предлагается ответить, каких именно досуговых учреждений не хватает в районах и что следует сделать для того, чтобы их услуги стали более качественными и доступными.

Ранее стало известно, что доктор Елена Кац проводит встречи с жителями районов Вешняки, Ивановское и Новогиреево по вопросам ремонта детских площадок. Людям предлагается ответить на вопросы, какие именно работы следует провести во дворах.