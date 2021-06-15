Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Путин поручил обеспечить опекунов правом на пособие на ребенка
Фото: Администрация президента РФ

Путин поручил обеспечить опекунов правом на пособие на ребенка

Анастасия Волоснова

Политика

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить опекунов правом на получение пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет в случае смерти родителей. Об этом говорится на сайте Кремля во вторник, 15 июня.

Распространить соответствующее право на опекунов планируют с 1 июля 2021 года. Минтруд РФ и Верховный суд страны в рамках работы над проектом разработают порядок предоставления средств, а также организуют механизм взаимодействия Пенсионного фонда РФ и судебных органов.

Правительство РФ должно представить доклад не позднее 15 сентября. Ответственным по работе над документом назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Читайте также:
Владимир Путинвыплатыдети
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Муси-пуси» победит коронавирус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Игорь Войстратенко
Игорь Войстратенко

Сроки проверок сократят вдвое

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Все мнения
О проекте