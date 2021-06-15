Путин поручил обеспечить опекунов правом на пособие на ребенка

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить опекунов правом на получение пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет в случае смерти родителей. Об этом говорится на сайте Кремля во вторник, 15 июня.

Распространить соответствующее право на опекунов планируют с 1 июля 2021 года. Минтруд РФ и Верховный суд страны в рамках работы над проектом разработают порядок предоставления средств, а также организуют механизм взаимодействия Пенсионного фонда РФ и судебных органов.

Правительство РФ должно представить доклад не позднее 15 сентября. Ответственным по работе над документом назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.