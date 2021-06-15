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«Ветер и 20 миллиметров осадков»: непогода в Москве сохранится до конца суток
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

«Ветер и 20 миллиметров осадков»: непогода в Москве сохранится до конца суток

Анастасия Волоснова

Город

Дождь с грозой и сильный ветер сохранятся в Москве до конца вторника, 15 июня. Об этом предупредили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

В ведомстве подчеркнули, что в некоторых районах столицы может выпасть до 20 миллиметров осадков. В Москве ожидается град и гроза. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Москвичей призвали быть внимательнее на улицах города. Во время грозы под деревьями не стоит ставить автомобили, а также укрываться от дождя, добавили в пресс-службе.

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