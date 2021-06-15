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Свыше 100 объектов поборются за звание лучшего проекта строительства в Москве
Фото: mos.ru

Свыше 100 объектов поборются за звание лучшего проекта строительства в Москве

Елена Фролова

Город

Прием заявок на участие в конкурсе Департамента градостроительной политики «Лучший реализованный проект в области строительства» завершен. В результате к участию в конкурсе допущены 108 объектов, которые были введены в эксплуатацию в 2020 году.

Самое большое число заявок поступило в номинациях «Строительство многоквартирных домов повышенной комфортности» и «Строительство многоквартирных домов категории «стандартное жилье». По информации организации, большая часть жилых домов категории «стандарт» расположена в Новой Москве. Это объясняется высокими темпами развития ТиНАО и большим интересом инвесторов к нему.

На втором месте по популярности оказалась номинация «Строительство объектов учебно-образовательного и учебно-воспитательного назначения». Причем заказчиками возведения детских садов и школ чаще всего выступали компании-застройщики, а не бюджетные организации. Высокая конкуренция обещает быть в номинациях «Строительство объектов культурно-просветительского назначения» и «Строительство многофункциональных торговых центров и комплексов».

Каждая из конкурсных категорий отличается своими уникальными критериями оценки, однако есть ряд объединяющих пунктов. Среди них архитектурно-градостроительные решения, качество архитектурных фасадных решений и многое другое.

В первую очередь объекты оценит профессиональное жюри. После его оценки к работе приступит городская конкурсная комиссия. В выборе победителя примут участие и сами москвичи. Сразу на нескольких московских площадках будет организовано общегородское голосование. Отдать свой голос можно будет в конце июля на ежегодной выставке проектов в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ, а также на портале «Активный гражданин» и на официальном сайте конкурса www.moscowbestproject.ru.

Победители будут объявлены в начале августа, а награждение состоится во вторую неделю последнего месяца лета, накануне Дня строителя.

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