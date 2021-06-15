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Экс-сотрудника МВД арестовали за вовлечение подростка в занятие проституцией
Фото: СК РФ

Экс-сотрудника МВД арестовали за вовлечение подростка в занятие проституцией

Иван Юминов

Происшествия

Бывшего сотрудника транспортной полиции арестовали по обвинению в вовлечении подростка в занятие проституцией. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская во вторник, 15 июня.

По версии следствия, младший специалист по автотранспорту — начальник гаража ЛО МВД в аэропорту Внуково в 2020 году познакомился с несовершеннолетней девочкой в одной из социальных сетей. Во время общения в интернете, а затем и лично мужчина предложил ей постоянные и большие заработки за занятие проституцией.

Уточняется, что обвиняемый нашел клиентов и впоследствии организовывал ей встречи с ними. Экс-полицейский признал вину в полном объеме, он находится под стражей. Следователи продолжают сбор доказательственной базы, отмечается на сайте СК.

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