Экс-сотрудника МВД арестовали за вовлечение подростка в занятие проституцией

Фото: СК РФ

Бывшего сотрудника транспортной полиции арестовали по обвинению в вовлечении подростка в занятие проституцией. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская во вторник, 15 июня.

По версии следствия, младший специалист по автотранспорту — начальник гаража ЛО МВД в аэропорту Внуково в 2020 году познакомился с несовершеннолетней девочкой в одной из социальных сетей. Во время общения в интернете, а затем и лично мужчина предложил ей постоянные и большие заработки за занятие проституцией.

Уточняется, что обвиняемый нашел клиентов и впоследствии организовывал ей встречи с ними. Экс-полицейский признал вину в полном объеме, он находится под стражей. Следователи продолжают сбор доказательственной базы, отмечается на сайте СК.