Эксперт по выявлению лжи объяснил запинки Байдена при ответе на вопрос о Путине

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Лидер Соединенных Штатов Америки Джо Байден прекрасно понимает, что своим ответом на вопрос про президента России Владимира Путина он поставил себя в неловкую ситуацию. Теперь глава США должен найти способ, чтобы выйти из нее. Такого мнения придерживается руководитель агентства по профессиональному выявлению лжи Александр Румянцев.

Во время пресс-конференции в Брюсселе по результатам саммита НАТО Джо Байдена спросили, продолжает ли он думать, что российский президент является убийцей. Американский лидер не сразу ответил и несколько раз прервался. В результате он сказал, что «в эфире ответил честно».

По мнению Александра Румянцева, данный вопрос постоянно ставит президента Штатов в тупик. Еще на его репликах сказывается невозможность быстро находить ответ.

— Запинки Байдена свидетельствуют о том, что он сморозил глупость и не знает, как выйти из этой ситуации, — подчеркнул Александр Румянцев.

Эксперт считает, что глава Белого дома думал об одном, а его спросили о другом. Он кивнул и все посчитали, что это означает «да». Однако Джо Байден понял, что сморозил глупость, подчеркнул специалист по лжи.

— Будет ли он готовиться к выходу из этой ситуации или нет, все же для Байдена этот вопрос всегда будет неожиданным. Тем более что американский лидер не может быстро мыслить. И мы это прекрасно видели, — добавил Александр Румянцев.

В результате он заключил, что, возможно, с возрастом мыслительный процесс у президента США стал крайне медленным, передает Общественная служба новостей.

Тем временем политический обозреватель Андрей Перла прокомментировал действия Джо Байдена накануне и после встречи с Владимиром Путиным. Дело в том, что американский лидер прибыл в Женеву, где 16 июня состоится ожидаемый диалог, раньше российского коллеги. При этом выступать на пресс-конференции после этого он будет позже.

— США хотят оставить за собой последнее слово на переговорах. Это некая маленькая и почти незаметная уловка, — считает эксперт.

По его словам, таким образом в Соединенных Штатах могут лишний раз сказать, что «Байден победил», так как других поводов сделать это пока нет, отмечает «Царьград».