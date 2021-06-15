Роналду побил рекорд по количеству голов в финальных стадиях чемпионата Европы

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Сборная Португалии по футболу одержала победу над сборной Венгрии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы. Игра прошла во вторник, 15 июня, в Будапеште.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу Португалии. На 84-й минуте мяч в ворота забил Рафаэл Геррейру. Также голами отметился Криштиану Роналду, который ударил по воротам на 87-й минуте с пенальти, а также в компенсированное время оформил дубль.

Гол с пенальти стал для Роналду десятым в финальных стадиях чемпионата Европы. Таким образом, он обошел чемпиона Евро-1984 в составе сборной Франции Мишеля Платини, у которого в активе девять забитых мячей. Роналду проводит 22-й матч в финальных стадиях турнира.

Сборные Франции и Германии, которые также входят в группу F, встретятся в Мюнхене 15 июня. А 19 июня в Мюнхене пройдет игра между сборной Португалии и сборной Германии. В этот же день в Будапеште встретятся футболисты Франции и Венгрии.