Проценко объяснил, что может повлиять на появление московского штамма COVID-19

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Низкие темпы вакцинации могут создать предпосылки для появления московского штамма коронавируса. Об этом рассказал главный врач ГКБ № 40 Денис Проценко во вторник, 15 июня.

Он отметил, что в настоящее время не знает о московском штамме, однако мутация может в скором времени появиться.

— Нет, про московский штамм не знаю... Но низкие темпы вакцинации — они создают предпосылки, биологические предпосылки для этого, — цитирует врача RT.