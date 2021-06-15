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Проценко объяснил, что может повлиять на появление московского штамма COVID-19
Фото: Вечерняя Москва

Проценко объяснил, что может повлиять на появление московского штамма COVID-19

Анастасия Волоснова

Общество

Низкие темпы вакцинации могут создать предпосылки для появления московского штамма коронавируса. Об этом рассказал главный врач ГКБ № 40 Денис Проценко во вторник, 15 июня.

Он отметил, что в настоящее время не знает о московском штамме, однако мутация может в скором времени появиться.

— Нет, про московский штамм не знаю... Но низкие темпы вакцинации — они создают предпосылки, биологические предпосылки для этого, — цитирует врача RT.

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