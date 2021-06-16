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Главнокомандующий армии Швеции призвал готовиться к войне с Россией
Фото: flickr.com/john

Главнокомандующий армии Швеции призвал готовиться к войне с Россией

Юлия Курганова

В мире

Главнокомандующий армией Швеции Микаэль Бюден заявил об угрозе нападения на страну и призвал следить за действиями России.

— Мы не можем исключать вооруженного нападения, — сказал он.

Бюден отметил, что Швеции нужно опасаться «гибридных и нелинейных» атак со стороны РФ. В связи с этим военные и гражданские организации должны отрабатывать отражение атак на жизненно важные структуры — коммуникации, энергоснабжение, транспорт и здравоохранение, а также готовиться к ответу и усиливать наступательные возможности в сфере кибербезопасности.

Главнокомандующий Швеции заявил, что Россия «подрывает структуры безопасности» в Европе. В качестве примера он назвал конфликт в Донбассе и воссоединение РФ и Крыма по итогам референдума, сообщает газета Aftonbladet.

Ранее Путин оценил обещания НАТО отказаться от расширения на восток.

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