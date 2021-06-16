Косметолог назвала три противопоказания для загара

Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Косметолог, бьюти-нутрициолог Анна Кугук назвала три противопоказания для загара. По ее словам, не рекомендуется находиться на солнце после некоторых косметических процедур.

— В первую очередь, загорать не рекомендуется две недели после практически любых пилингов, которые уменьшают слой эпидермиса. Последствием будет нежелательная пигментация, — рассказала специалист.

Второе противопоказание связано с использованием косметики, в составе которой содержатся кислоты. Такие средства лучше оставить на осенне-зимний период или использовать только на ночь, отметила Кучуг.

Еще одно противопоказание — это розацеа: аутоиммунное заболевание, которое выражается как покраснение кожных покровов.

Чтобы защитить кожу от агрессивного излучения, косметолог посоветовала наносить SPF-крем. По ее словам, тем, у кого нет никаких противопоказаний, загорать следует до 10 утра или после 17 часов. В остальные часы лучше избегать прямых солнечных лучей, находиться в тени либо в одежде и использовать солнцезащитные средства, сообщила специалист в интервью радио Sputnik.