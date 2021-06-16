Ученые выяснили, что COVID-19 появился в США в декабре 2019 года

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Первые случаи инфицирования коронавирусом произошли в США в декабре 2019 года. Это выяснилось в рамках проведенного в стране анализа образцов крови, опубликованного в среду, 16 июня.

— Результаты этого отчета предполагают, что инфекция SARS-CoV-2 могла присутствовать в США раньше, чем предполагалось, — написано в пресс-релизе Национальных институтов здравоохранения (NIH).

Специалистами были изучены около 24 тысяч образцов крови людей из 50 штатов, предоставленных со 2 января по 18 марта 2020 года. По результатам, уже в начале января у части американцев были обнаружены антитела к вирусу COVID-19, который официально не был зафиксирован в их штатах.

Американский журнал Clinical Infectious Diseases в декабре 2020 года разместил результаты исследования более семи тысяч образцов крови из девяти штатов. Согласно его данным, 106 образцов дали положительный результат на антитела от коронавируса. Ученые провели тесты, подтвердившие, что антитела относятся именно к SARS-CoV-2. Поэтому, утверждают исследователи, коронавирус находился на территории США уже в начале декабря.