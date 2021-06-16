Диетолог назвала продукты, помогающие лучше работать на удаленке

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Диетолог Эдвания Соарес (Edvania Soares) рассказала, какие продукты в рационе помогут лучше сконцентрироваться на работе из дома и делать ее эффективно.

По ее словам, главные проблемы удаленки — это потеря концентрации и повышение нервозности. Из-за домашней обстановки люди часто отвлекаются на внешние раздражители, что приводит к стрессовым ситуациям.

Улучшить концентрацию помогут семена масленичных культур, это может быть подсолнечник или тыква, бананы, фасоль и нут. В этих продуктах содержатся триптофан и теанин, которые способствуют повышению внимания для конкретной задачи.

Чтобы снизить уровень стресса диетолог рекомендует есть ягоды. Малину, например. Также снизить уровень кортизола помогут ромашковый чай и авокадо, отмечает Mediarun Search. Кортизол — это гормон, который отвечает за стрессовые реакции в организме.